Küçük Berra'nın Boğulma Tehlikesi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren Berra D. (4), eğitim gördüğü özel kreşin bahçesindeki havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçiren ve öğretmenleri tarafından havuzdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'ndeki özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte düzenlenen yüzme etkinliği için havuz kenarında bulunan Berra D., epilepsi nöbeti geçirdi. Dengesini kaybederek havuza düşüp boğulma tehlikesi geçiren küçük kız, durumu fark eden öğretmenleri tarafından sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, haberi alıp hastaneye gelen anne Beyza T., kreş görevlilerine tepki gösterdi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),