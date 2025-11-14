Haberler

KTÜ Tıp Fakültesi'nden Bireyselleştirilmiş Hematolojik Tedavi Yaklaşımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, her hastaya özel genetik profillerine göre bireyselleştirilmiş tedavi planları hazırlanıyor. Hematolojik hastalıkların tanımı genetik düzeyde yapılarak, hastaların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlen Balta, her hastanın genetik profiline, yaşına, organ fonksiyonlarına ve eşlik eden hastalıklarına göre bireyselleştirilmiş tedavi planları oluşturduklarını belirtti.

Prof. Dr. Balta, yaptığı yazılı açıklamada, klinikte hematoloji alanında bilimsel üretkenliğiyle tanınan akademisyenler tarafından eğitim, araştırma ve klinik hizmet süreçlerinin entegre biçimde planlandığını ifade etti.

Amaçlarının yalnızca hastalığı ortadan kaldırmak değil, hastaların yaşam kalitesini, sağlığı ve umudunu yeniden kazandırmak olduğunu vurgulayan Balta, "Artık hematolojik hastalıkları genetik düzeyde tanımlıyoruz. Bu, tedavi süreçlerini tamamen kişiye özel hale getiriyor. Her hastanın genetik profiline, yaşına, organ fonksiyonlarına ve eşlik eden hastalıklarına göre bireyselleştirilmiş tedavi planları oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Nergiz Usta ise kök hücre naklinin birçok hasta için ikinci bir yaşam şansı olduğuna dikkati çekerek, "Hem otolog hem de allojenik nakilleri uluslararası standartlarda, steril koşullarda ve deneyimli ekiplerle gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erken tanının önemli olduğuna dikkati çeken Usta, "Yorgunluk, solgunluk, sık enfeksiyon, morarma ve kilo kaybı gibi belirtiler ihmal edilmemelidir. Erken tanı, hem benign hem de malign hematolojik hastalıklarda tedavi başarısını belirleyen en kritik faktördür." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Sağlık
