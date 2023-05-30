KTÜ Farabi Hastanesi'nde Ben Tarama Kampanyası düzenlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği'nde, deri kanserlerinde erken teşhise dikkati çekmek amacıyla "Ben Tarama Kampanyası" gerçekleştirildi.

Klinikte görevli Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Etem Arıca, yaptığı yazılı açıklamada, taramaya vatandaşların yoğun katılım sağladığını belirtti.

Klinik tarafından yürütülen "Euromelanoma Projesi" kapsamında deri kanserlerinin erken teşhis edilmesini ve bu konuda toplumda farkındalık yaratılmasını sağlamak amacıyla ben tarama hizmeti sunduklarını ifade eden Arıca, katılımcıların deri kanserleri açısından risk taşıyıp taşımadıklarını öğrendiklerini ve gerektiğinde erken teşhis ile tedavi sürecini başlattıklarını aktardı.

Arıca, erken teşhisin deri kanserlerinin tedavisinde kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki birçok insanımız belirtileri fark etmiyor veya önemsemiyor. Bu nedenle toplumda deri kanserleriyle ilgili farkındalık oluşturmak ve erken teşhis imkanı sunmak önem arz ediyor. KTÜ Farabi Hastanesi olarak düzenlediğimiz bu etkinliğin, deri kanserleriyle mücadelede de önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Katılımın yüksek olması bizi oldukça memnun etti. Etkinliğimize yüksek katılımın olması, deri kanserleriyle mücadelemizde önemli ve sevindirici bir gelişme."