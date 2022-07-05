KTÜ'de hastalığın tanısında kriyobiyopsi yöntemi uygulanan kadın kavuştu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde, hastalığının tanısında kriyobiyopsi yönteminin uygulandığı kadın hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, hastanenin göğüs hastalıkları kliniğine başvuran ve yapılan incelemeler sonucu interstisyel akciğer hastalığı düşünülen 55 yaşındaki kadın hastadan, tanının kesinleşmesi için kriyobiyopsi yöntemi ile biyopsi alındığı belirtildi.

Dr. Öğretim Üyesi Olcay Ayçiçek ve Prof. Dr. Yılmaz Bülbül'ün birlikte gerçekleştirdiği yöntem esnasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadan hastanın işlem sonrası taburcu edildiği aktarılan açıklamada, Ayçiçek'in değerlendirmelerine yer verildi.

İnterstisyel akciğer hastalığının teşhisinin zor ve karmaşık olduğunu ifade eden Ayçiçek, hastalığın, akciğer dokusunda mikrobik olmayan iltihap ve fibrozis denilen elastikiyet kaybıyla karakterize, yaklaşık 200 farklı çeşidi olan hastalıklara verilen isim olduğunu kaydetti.

Ayçiçek, ilerleyici hastalıkta özellikle nefes darlığı ve öksürüğün en sık görülen şikayetler olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İlerleyici bir hastalık olması nedeniyle tanının bir an önce konulup tedavinin başlanması gerekmektedir. Tanı için öncelikle bronkoskopi eşliğinde, akciğerin bir bölgesi yıkanıp akciğer dokusundan biyopsi yapılmaktadır. Ancak bronkoskopi eşliğinde alınan doku biyopsileri çok küçük olduğundan çoğunlukla sonuç vermemektedir."

Kesin tanı noktasında hastaların, daha büyük akciğer dokularının elde edilebilmesi için ameliyatla alınan biyopsiye gönderileceğini aktaran Ayçiçek, "Ameliyatla biyopsi ise bronkoskopik işlemlere göre daha invaziv olduğundan hem komplikasyon gelişme riski taşımakta hem de maliyeti daha yüksek olmaktadır." ifadesini kullandı.

Ayçiçek, son yıllarda interstisyel akciğer hastalığı tanısı için kriyobiyopsi işleminin geliştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kriyobiyopsi ameliyathane şartlarında, genel anestezi altında, hasta entübe edilerek yapılmaktadır. Entübe edilen hastada, tüpün içerisinden akciğere gönderilen krio probunun ucu soğutularak dokuya yapışması sağlanmakta ve bu şekilde geleneksel bronkoskopi ile yapılan biyopsilerden çok daha büyük doku parçaları alınabilmektedir. İşlem sonrası kanama ya da pnömotoraks olarak adlandırılan akciğerde sönme durumu oluşabilmekte ancak bu tür komplikasyonlar geleneksel biyopside de gözlenebilen durumlar olmaktadır. Kriyobiyopsi, şu anda Türkiye'de birkaç merkezde uygulanabilmektedir. Karadeniz Bölgesi'nde, bu işlemi yapan Farabi Hastanesi dışında bir merkez bulunmamaktadır."