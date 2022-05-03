KTÜ'de 70 yaşındaki hastaya kalp ameliyatı yapıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde 70 yaşındaki hastaya kapalı kalp ameliyatı yapıldığı bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rahim Durmuş'un nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleriyle hastaneye başvurduğu belirtilerek, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özdemir'in yaptığı kalp ameliyatıyla hastanın sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Özdemir, ameliyatta hastaya mitral kapak değişimi ve triküspid kapak tamiri yapıldığını ifade etti.

Özdemir, şöyle devam etti:

"Halk arasında kapalı kalp ameliyatı olarak bilinen göğsün ortasındaki kemik (iman tahtası) açılmadan yapılan kalp ameliyatları, KTÜ Farabi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu yöntemle göğüs kemiğini açmadan meme altından 6-7 santimetrelik kesilerle ameliyatlar yapılıyor."

Özdemir, bu yöntemin her hasta için uygun olmadığını, seçilmiş hastalarda uygulandığını aktardı.

Bu yöntemin Türkiye'de başka hastanelerde de kullanıldığını ancak KTÜ Farabi Hastanesi'nde yapılan ameliyatlarda bütün işlemin sadece meme altından açılan kesiden gerçekleştirildiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Kasık bölgesinde ikinci bir ameliyat yeri açılmıyor. Diğer yöntemde kasık bölgesine açılan ikinci ameliyat yerine bağlı olarak ölüm ve felç dahil çok ciddi sorunlar oluşabilir. Tek kesi yöntemi ile bu sorunlar oluşma ihtimali ortadan kaldırılıyor. Bu yöntemi Türkiye'de çok az hastanede yapabiliyor, KTÜ Farabi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğini çok büyük tecrübeye sahiptir."