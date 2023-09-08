KSBÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü'nden Tatbikat

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Koordinatörlüğü tarafından deprem, yangın ve bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Üniversite personeline afetler sırasında izlenecek adımlar konusunda eğitimler verildi ve tatbikat başarıyla tamamlandı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Koordinatörlüğü tarafından deprem, yangın ve bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Üniversite Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Germiyan Yerleşkesinde afetler öncesinde hazırlık çalışmaları ve acil durum planının uygulama esasları konusunda tüm ekip personellerine yüz yüze eğitimler gerçekleştirildi. Tüm birimler tarafından bünyelerindeki personele deprem, yangın, sel gibi afetler sırasında izlenecek adımlar konusunda bilgilendirmeler yapılarak, uygulamalı deprem ve yangın tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan İSG Koordinatörü Öğr. Gör. Fatih Ulukaya, "KSBÜ olarak çalışanlarımızın kurum içi eğitimlerine ve tatbikatlar aracılığı ile muhtemel afetler karşısında bir yaklaşım göstermesine önem veriyoruz. Bu çerçevede her yıl düzenli ve planlı olarak gerçekleştirdiğimiz tatbikatların birini daha başarı ile tamamlamış olup, afetlere karşı dirençli toplum oluşturma hedefine kurum olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA