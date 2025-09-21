Kronik Myeloid Lösemi Hastaları İçin Güvenli Tedavi Uyarısı

Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) Başkanı Fevzi Altuntaş, Kronik Myeloid Lösemi (KML) hastalarının, güvenli tedavi için ilaçlarını düzenli ve doğru dozda kullanmaları, gıda ve ilaç etkileşimlerine dikkat etmeleri, doktora danışmadan başka ilaca başlamamaları ya da ilaçlarını kesmemeleri uyarısında bulundu.

Altuntaş, 22 Eylül KML Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu hastalığın erişkin lösemilerinin 15–20'sini oluşturan, tedavi edilebilir bir kanser türü olduğunu belirtti.

Hastalığın temelinde 9 ve 22. kromozomlar arasında gelişen genetik değişim sonucu ortaya çıkan Philadelphia kromozomu (BCR-ABL1) bulunduğunu aktaran Altuntaş, son 20 yılda tedavilerle sağkalım ve yaşam kalitesinde belirgin artış sağlandığının altını çizdi.

Altuntaş, hastaların çoğunda günlük tek tabletle hastalığın kontrolünün mümkün olduğuna işaret ederek, bu nedenle tedaviye uyumun hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Yeni nesil ajanlarla derin moleküler yanıt oranlarının yükseldiğini, uygun hastalarda tedavisiz takip hedeflerinin tartışıldığını ifade eden Altuntaş, şunları kaydetti:

"Güvenli tedavi için 6 altın kural var. İlacınızı düzenli ve doğru dozda kullanın. Gıda, ilaç etkileşimlerine dikkat edin, ilaçları aç ve tok alma kurallarına uyun. Planlanan aralıklarla moleküler testlerinizi yaptırın. Yan etki gelişirse hekiminize erken bildirin. Doktora danışmadan başka ilaç başlamayın ya da kesmeyin."