Kronik hastaların bayramda beslenmeye dikkat etmesi gerekiyor

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Doğan, diyabet, kolesterol, tansiyon, gut, siroz, kronik böbrek yetmezliği ve koroner arter hastalarının bayramda beslenmeye dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda kırmızı et ile tatlı, şeker ve tuz tüketiminin arttığına dikkati çekti.

Kronik hastaların bu dönemde kendi doktorlarının tavsiyelerini eksiksiz yerine getirmeleri gerektiğini belirten Doğan, "Diyabet, kolesterol, tansiyon, gut, siroz, kronik böbrek yetmezliği ve koroner arter gibi kronik hastalığı olan hastalarımızın, sabahları mutlaka hafif, bol yeşillikli bir kahvaltı yapmalarını tavsiye ediyorum. Sofralarda yağsız kırmızı et tercih etmeliler ve mutlaka sabah öğününden başlayarak ilaçlarını doz atlamadan kullanmalarını önermekteyiz. Aşırı et tüketiminden kaçınmak gerekir. Gut hastalığı olan hastalarımızın mutlaka doktor önerilerinde tavsiye edilen miktarda et tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

-"Kurban eti ve tuz birlikteliğine çok dikkat etmek gerekiyor"

Bayram dolayısıyla aşırı tuz tüketimine dikkat çeken Doğan, "Doktorumuz tarafından aksi bir öneri bulunmadığı müddetçe bir çay kaşığı yani günde ortalama 5-6 gram tuz tüketimi önerilmektedir. Aşırı tuz tüketimi, tansiyon yüksekliği ve kalp yetmezliğini alevlendirebilmekte, bu da bayramı güzel geçirmek yerine acil servislere başvurulmasına sebep olabilmektedir. Bu yüzden hasta ve hasta yakınlarımıza ısrarcı olmamak gerekmekte ve diyetleri açısından teşvik edici olmakta fayda vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurban etinin en az 24 saat bekletildikten sonra tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Doğan, şunları kaydetti:

"Ölüm katılığı gerçekleştiği için kesilen hayvanın etlerinin 24 saat dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerekmektedir. Bu tüketilmelere bağlı olarak hastalarımızda hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunlarıyla karşılaşmaktayız. Mide, bağırsak sorunu yaşayan hastalarımızın, kesilen kurban etlerini 24 saat dinlendirdikten sonra tüketmelerini önermekteyiz. Bu süreçte kurban eti ve tuz birlikteliğine çok dikkat etmek gerekiyor."

Bayram dolayısıyla ikramların bol olduğunu ancak hastaların diyetlerini bozmamaları gerektiğinin vurgulayan Doğan, "Diyabet hastalarımızın unlu mamuller, şeker, çikolata gibi glisemik indeksi yüksek ürünleri kullanmaları kan şekerlerinde ani dalgalanmalara; halk deyimiyle şeker komasına sebebiyet verebilmekte. Bu yüzden diyetlerine mümkün oldukça uymaları önerilmektedir. Mevsim meyveleri ya da süt ve süt ürünleriyle yapılmış tatlıları tüketmelerini önermekteyiz." uyarısında bulundu.

Doğan, hava sıcaklıklarının da yükseldiğine dikkati çekerek vatandaşlara günde 8-10 bardak su tüketmelerini önerdi.