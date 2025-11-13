Kronik Bel ve Boyun Ağrılarında Algolojik Yöntemlerin Önemi

BEYİN ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tolga Türkmen, bel ve boyun ağrılarının çoğunun dinlenme ve ağrı kesicilerle geçebileceğini ancak bazı durumlarda bu şikayetlerin kronikleşerek kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdüğünü söyledi. Türkmen, "Basit tedavilerle geçmeyen veya sık tekrarlayan ağrılar, altta yatan sinir, kas veya omurga kaynaklı bir hastalığın göstergesi olabilir. Bu durumlarda ağrının yalnızca bastırılması değil, nedeninin doğru şekilde tespit edilip tedavi edilmesi gerekir" dedi.

Güven Hastanesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tolga Türkmen, bel ve boyun ağrılarının, modern yaşamın en sık görülen sağlık sorunlarından biri haline geldiğini söyledi. Hareketsiz yaşam, uzun süre masa başında oturma, stres ve duruş bozukluklarının, ağrıların hem sıklığını hem de şiddetini artırdığını ifade eden Dr. Türkmen, bu ağrıların yalnızca basit bir kas yorgunluğu olmadığını, bazen daha ciddi hastalıkların da habercisi olabileceğini belirtti.

Op. Dr. Türkmen, bel ve boyun ağrılarının çoğunun dinlenme ve ağrı kesicilerle geçebileceğini ancak bazı durumlarda bu şikayetlerin kronikleşerek kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdüğünü aktararak "Basit tedavilerle geçmeyen veya sık tekrarlayan ağrılar, altta yatan sinir, kas veya omurga kaynaklı bir hastalığın göstergesi olabilir. Bu durumlarda ağrının yalnızca bastırılması değil, nedeninin doğru şekilde tespit edilip tedavi edilmesi gerekir" diye konuştu.

Op. Dr. Türkmen, uzun süredir ağrısı olan ancak cerrahi gerektirmeyen ya da ameliyat kararı konusunda tereddüt edilen hastalarda uygulanan algolojik işlemlerin, etkili ve güvenilir bir tedavi alternatifi sunduğunu ifade ederek "Algolojik işlemler, sinir blokajları, epidural ve faset eklem enjeksiyonları, radyofrekans uygulamaları gibi yöntemleri içerir. Bu işlemler, ağrı iletimini azaltarak hem hastanın konforunu artırır hem de ilaç kullanımına olan bağımlılığı azaltır. Genellikle lokal anestezi altında, görüntüleme eşliğinde ve kısa sürede tamamlanan bu uygulamalar, hastaların günlük yaşamlarına hızla dönmesini sağlar" dedi.

Her hastanın ağrı kaynağının farklı olduğunu vurgulayan Op. Dr. Türkmen, tedavide kişiye özel planlamanın önemine dikkat çekerek "Beyin ve Sinir Cerrahisi ekibi olarak, kronik ağrının nedenine yönelik multidisipliner bir değerlendirme yapıyoruz. Gerektiğinde fizik tedavi, anesteziyoloji ve nöroloji gibi branşlarla birlikte çalışarak hastalarımız için en uygun tedavi planını oluşturuyoruz. Bu yaklaşım, yalnızca ağrıyı değil, ağrının kaynağını da ortadan kaldırmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Algolojik yaklaşımların, kronik ağrılarla mücadelede önemli bir adım olduğunu söyleyen Op. Dr. Türkmen, "Bu yöntemlerle birçok hasta, uzun süredir yaşadığı ağrıdan kurtularak günlük hayatına yeniden katılabiliyor. Algolojik işlemler, yaşam kalitesini yeniden kazandırmak ve ağrının kontrolünü sağlamak için etkili ve güvenilir bir seçenektir" diye konuştu.