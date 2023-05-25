Kriz dönemlerinde sosyal medyadan bilgi alırken dikkatli olunması gerekiyor

SELÇUK Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selman Selim Akyüz, kriz dönemlerinde sosyal medyadan bilgi alırken dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Akyüz, "Sosyal medya sayesinde haber kaynakları hem çeşitlendi hem de yeni medyayla birlikte haber güvenilirliği sorunu ortaya çıktı. İnsanların doğru bilgiye ulaşma ihtiyacı kriz dönemlerinde artıyor. Afet, salgınlar, yangınlar, seçim dönemleri, toplumsal hareketler, bu tür dönemlerde insanlar, bilgi açığı olduğunda sosyal medyaya yönelmeye başlıyor. Bu dönemlerde sosyal medyadaki haber kaynaklarına çok dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Doğal afetler ve kriz dönemlerinde insanların kısa sürede doğru bilgiye ulaşmak için sosyal medyadan yararlanması, öğrenilen bilgilerin doğruluğunun da tartışılmasına yol açıyor. Sosyal medyadan öğrenilen bilgilerin mutlaka başka kaynaklardan da teyit edilmesi gerektiğini ifade eden Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selman Selim Akyüz, "Sosyal medya sayesinde haber kaynakları hem çeşitlendi hem de yeni medyayla birlikte haber güvenilirliği sorunu ortaya çıktı ve daha da arttı diyebiliriz. Bu sorun ağırlıklı olarak kriz dönemlerinde ortaya çıkıyor. İnsanların doğru bilgiye ulaşma ihtiyacı, kriz dönemlerinde artıyor. Kriz dönemlerinde gerek kamu kaynakları gerekse bu alanda uzmanlığı olan haber kaynakları gerçek bilginin ortaya çıkması konusunda sorunlar yaşıyor. İnsanların ihtiyacı olan bilgi gecikiyor. O arada oluşan bilgi açığını sosyal medyadaki manipülatif, yanlış ya da eksik bilgiler doldurmaya başlıyor. Fakat her şeye rağmen pandemi döneminden itibaren gördüğümüz gibi televizyonlar, kriz dönemlerinde halen güvenilir haber araçları arasında ilk sırada yer alıyor" diye konuştu.

Sosyal medyadan öğrenilen bilginin başka kaynaklarca doğrulatılmasının önemine değinin Doç. Dr. Akyüz, "Gördüğünüz bilgi eğer hiçbir yerde karşınıza çıkmadıysa hemen açık kaynaklar var, arama motorları var. O arama motorlarına birkaç anahtar kelime yazdığınızda, o haberle ilgili daha önce yapılmış veya yeni haberler varsa karşınıza çıkıyor. Oradaki güvenilir kaynaklara baktığınızda haberin doğru olup olmadığını görüyorsunuz. Eğer hiçbir şey çıkmıyorsa karşınıza demek ki o haber mutlaka yanlıştır. ya da yalan, bilerek sahte haber üretilmiştir. Bu yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor" dedi.