Kravatı çok sıkmak ve üflemeli çalgılar göz tansiyonu riskini artırıyor

EDİRNE (AA) - Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Tolga Ceylan, kravatı çok sıkmanın ve üflemeli çalgıları kullanmanın göz tansiyonu olarak bilinen glokom riskini artırdığını söyledi.

Dr. Ceylan, hastanede düzenlediği basın toplantısında, halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen "glokom" hastalığının göz içi basıncının sıklıkla yükselmesi nedeniyle görme sinirinin zarar görmesiyle oluştuğunu belirtti.

Glokomun sinsi bir göz hastalığı olduğunu belirten Ceylan, "Hasta gözünde 80 hasar oluştuğunda, 'Hocam ben göremiyorum' diyor. Bunu geri döndüremiyorsunuz çünkü sinirleri ölmüş oluyor. " dedi.

"Gözün içindeki basınç artıyor"

Çeşitli faktörler nedeniyle göz dinamiğinin bozulduğunu ifade eden Ceylan, "Gözün içindeki basınç artıyor, bundan dolayı göz sinirlerimiz harap oluyor. Buna göz tansiyonu yani glokom hastalığı deniliyor. Bu hastalığı erken yakalamak için kişilerin 35 yaşından sonra yılda bir kez göz tansiyonlarını ölçtürmesi gerekiyor. Bu hastalık ilaç, damla veya cerrahi yöntemlerle tedavi edilebiliyor." diye konuştu.

Ceylan, diyabet, kortizon ilacı kullanımı ve genetik faktörlerin göz tansiyonu nedenleri arasında yer aldığını dile getirerek, "'Diyetimizde şunu yersek bu olur mu?' diye soruluyor. Bu diyetle alakalı bir şey değil. Bilinen iki tane sebep var bunlardan biri kravatı ve fuları çok sıkmak, ikincisi ise üflemeli çalgıların riski arttırması. Tabii her sıkı boyun bağı takan glokom olacak diye bir şey var mı, hayır yok. Bunu hastalara sorarak öğreniyoruz." dedi.

Ceylan, glokom tedavi edilmezse hastaların gözünü kaybedebileceğini vurguladı.