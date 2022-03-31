Kovid'in Vurduğu Shanghai, Kapalı Yönetimin İkinci Aşamasında 16 Milyon Kişiyi Tarayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kovid'in Vurduğu Shanghai, Kapalı Yönetimin İkinci Aşamasında 16 Milyon Kişiyi Tarayacak

Xinhua - Sağlık
 - Güncelleme:
Kovid'in Vurduğu Shanghai, Kapalı Yönetimin İkinci Aşamasında 16 Milyon Kişiyi Tarayacak

SHANGHAİ, 31 Mart (Xinhua) — Shanghai Belediyesi Halk Hükümeti Genel Sekreteri Ma Chunlei, testlerin bu turunun 16 milyon kişiyi kapsayacağını ve 12 bölgenin kapalı yönetime alınacağını söyledi. 24 milyondan fazla nüfusa sahip mega şehir, olası enfeksiyonları takip etmek ve virüsün yayılmasını engellemek için Pazartesi günü iki aşamalı geçici kapalı yönetim uygulaması başlatmıştı. Ma, yetkililerin gıda […]

SHANGHAİ, 31 Mart (Xinhua) — Shanghai Belediyesi Halk Hükümeti Genel Sekreteri Ma Chunlei, testlerin bu turunun 16 milyon kişiyi kapsayacağını ve 12 bölgenin kapalı yönetime alınacağını söyledi. 24 milyondan fazla nüfusa sahip mega şehir, olası enfeksiyonları takip etmek ve virüsün yayılmasını engellemek için Pazartesi günü iki aşamalı geçici kapalı yönetim uygulaması başlatmıştı. Ma, yetkililerin gıda tedarikini iyileştirmenin yanı sıra tıbbi yardım gerektiren sorunları çözmek için çaba sarf ettiğini söyledi. Shanghai Belediyesi Sağlık Komisyonu'nun internet sitesinde yapılan yazılı açıklamaya göre, Shanghai Çarşamba günü yerel yollarla bulaşmış 355 teyitli Kovid-19 vakası ve 5.298 asemptomatik taşıyıcı bildirdi.

Xinhua / Sağlık

Pazartesi, Shanghai, 31 Mart, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title