Kovid-19 Varyantlarına Karşı Yeni Aşı Adayları Tasarlandı

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Peking Üniversitesi'nden Wei Wensheng'in liderlik ettiği araştırmacılar, yeni nesil aşı tasarımı ya da dairesel RNA (circRNA) aşıları üretmeye yönelik bir platform geliştirdi. Kovid-19'a neden olan virüsün diken proteini, mRNA aşılarının birincil hedefi olarak kullanılıyor. Öte yandan doğrusal RNA yapısına sahip bu aşılar, yeni ortaya çıkan varyantları nötrleştirirken hedefi ıskalıyor. Yakın zamanda Cell dergisinde yayımlanan araştırmaya göre kapalı halka yapısına sahip circRNA aşıları, mRNA aşılarından daha güvenilir ve böylelikle daha güçlü salgısal ve hücresel bağışıklık yanıtına neden olabiliyor. Bu aşıların fare ve rhesus maymunlarında daha yüksek oranda nötrleştirici antikorun açığa çıkmasına neden olduğu ve SARS-CoV-2'ye karşı daha etkin koruma sağladığı ortaya kondu.

Araştırmacılar, aşıların ayrıca aşıyla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek potansiyel gelişmiş solunum hastalıkları risklerini etkin şekilde azaltabilen bir tür koruyucu T hücresi yanıtı üretebildiğini söyledi. Araştırma, Omicron'u hedefleyen bu tür bir aşının, Omicron'a karşı etkin nötrleştirici antikorların üretimine yol açarken, Delta varyantına karşı bunu yapmadığını, diğer yandan Delta'yı hedefleyen başka bir aşının hem Delta hem de Omicron'a karşı koruma sağladığını ve iki doz aşıdan sonra takviye doz olarak işlev gördüğünü ortaya koydu. Dolayısıyla araştırmacılar, circRNA-Delta aşısının, geniş spektrumlu aşı adayları olarak geliştirilebileceği önerisinde bulundu.

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Xinhua / Sağlık