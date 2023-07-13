Koşarken gözüne bıçak saplanan çocuk görme yetisini kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda meyve soyan çocuğun gözüne bıçak girdi.

Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün Ertuğrulgazi Mahallesi İlgi sokakta bulunan evde meydana geldi. 4 yaşındaki Mustafa El Ali, evde elma soyduğu bıçakla koşarken düştü. Düştüğü sırada bıçak sağ gözüne saplandı. Kanlar içinde kalan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından görme yetisini kaybeden çocuk, özel araçla ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.