Koronavirüs'te haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu - Haberler

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Koronavirüs'te haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu

Koronavirüs'te haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu

SAĞLIK Bakanlığınca açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı 365 bin 424 oldu.

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SAĞLIK Bakanlığınca açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı 365 bin 424 oldu. 157 kişi hayatını kaybederken, 265 bin 962 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında 365 bin 424 kişi koronavirüse yakalandı. Koronavirüsten dolayı 157 kişi hayatını kaybederken, 265 bin 962 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 889 bin 495 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 341 oldu.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık

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