Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 425 oldu

OSMANİYE (DHA) - 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 171 bin 946 testte 4 bin 425 vaka tespit edildi. 18 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 493 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 171 bin 946 testte 4 bin 425 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 493 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,13, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,41 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 803 bin 696, 2'nci dozda 53 milyon 13 bin 209 ve 3'üncü dozda 27 milyon 709 bin 332 olmak üzere 147 milyon 322 bin 713 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.