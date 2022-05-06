Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1743 oldu

OSMANİYE (DHA) - 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 135 bin 316 testte 1743 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 239 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 135 bin 316 testte 1743 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 239 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,16, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,45 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 822 bin 233, 2'nci dozda 53 milyon 39 bin 684 ve 3'üncü dozda 27 milyon 757 bin 140 olmak üzere 147 milyon 536 bin 47 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık