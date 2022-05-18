Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1443 oldu - Haberler

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 135 bin 563 testte 1443 vaka tespit edildi. 3 kişi hayatını kaybederken, 1274 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 135 bin 563 testte 1443 vaka tespit edildi. 3 kişi hayatını kaybederken, 1274 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,18, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,48 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 834 bin 305, 2'nci dozda 53 milyon 55 bin 16 ve 3'üncü dozda 27 milyon 782 bin 534 olmak üzere 147 milyon 661 bin 34 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.