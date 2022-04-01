Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 13 bin 367 oldu

OSMANİYE (DHA) - 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 265 bin 362 testte 13 bin 367 vaka tespit edildi. 45 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 858 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 265 bin 362 testte 13 bin 367 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 858 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,09, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,36 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 784 bin 185, 2'nci dozda 52 milyon 982 bin 602 ve 3'üncü dozda 27 milyon 648 bin 857 olmak üzere 147 milyon 57 bin 130 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık