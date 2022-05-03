Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1193 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 92 bin 562 testte 1193 vaka tespit edildi. 10 kişi hayatını kaybederken, 1354 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 92 bin 562 testte 1193 vaka tespit edildi. 10 kişi hayatını kaybederken, 1354 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,15, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,44 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 819 bin 293, 2'nci dozda 53 milyon 35 bin 458 ve 3'üncü dozda 27 milyon 750 bin 346 olmak üzere 147 milyon 503 bin 141 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık