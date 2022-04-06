Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 10 bin 314 oldu

OSMANİYE (DHA) - 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 220 bin 536 testte 10 bin 314 vaka tespit edildi. 41 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 332 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 220 bin 536 testte 10 bin 314 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 41 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 332 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,10, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,37 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 790 bin 237, 2'nci dozda 52 milyon 991 bin 940 ve 3'üncü dozda 27 milyon 668 bin 920 olmak üzere 147 milyon 147 bin 731 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık