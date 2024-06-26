Kornea Nakliyle Keratokonus Hastası Ali Sami Zabun İki Gözüyle Net Görmeye Başladı

Gaziantep'te yaşayan keratokonus (uzak ve yakını net görememe) hastası Ali Sami Zabun, kornea nakliyle 52 yaşında iki gözüyle net görmeye başladı.

Ali Sami Zabun, küçük yaşlarda gözünde görme kaybı olduğunu fark edince durumu ailesine bildirdi. Doktorlar, yüzde 95 görme kaybı yaşayan Zabun'un kornea şeklinin bozulduğunu ve keratokonus hastası olduğunu belirledi.

Tedavi altına alınan Zabun'un gözlerine lens takılarak görme kalitesi iyileştirilmeye çalışılsa da hastalığının ilerlemesi nedeniyle görme oranında değişiklik olmadı.

Bunun üzerine 1998'de kornea nakli olan öğretmen Zabun'un sol gözü yüzde 80 görmeye başladı, diğer gözünde ise iyileşme olmadı.

İlk kornea naklinden 26 yıl sonra Gaziantep Şehir Hastanesinde geçirdiği ikinci nakille sağ gözünde de yüzde 80'lik iyileşme sağlanan Zabun, iki gözüyle net görmeye başladı.

Ali Sami Zabun, AA muhabirine, yıllarca görme problemi yaşadığı için çeşitli sorunlarla karşılaştığını anlattı.

Üzüldüğü zamanlar olduğunu ancak isyan etmeden hayatı hep sevdiğini dile getiren Zabun, şöyle konuştu:

"52 yaşındayım, ilk defa iki gözüm birden aynı anda gördü. Nasıl desem, sanki dışarıda ışıklar artık daha fazla. Gençliğimin en güzel yılları bu hastalıkla geçti. 1991'den 1998'e kadar yüzde 5 görme ile yaşadım. Ne üniversite okuduğumu ne askere gittiğimi ne öğretmenliğimin ilk yıllarını hatırlayamıyorum. Gözümde görüntü yoktu. Otobüse biniyorum mesela, bir tarafı görür gibiyim ama diğer tarafta görüntü yok, puslu. Hiçbir şeyi seçemiyorum. İnsanlara sürekli derdimi anlatıyordum. Herkes bana 'Senin gözlerin neden az görüyor, ailede akraba evliliği mi var?' diye soruyordu. Aynı insana 20 defa derdimi anlattığımı hatırlıyorum. Hastalığımı unutmak için halk oyunlarıyla ilgilendim, bağlama ve klarnet çaldım, müzikle ilgilendim. Bu sayede hastalığımı da bir nebze unuttum. Şu anda iki gözüm de görüyor, dünyanın en mutlu insanı benim. Okulda bazen görme seviyemi ölçüyorum, uzaktan saate bakıyorum, yazıları okuyorum. Benden mutlusu yok. Dünyanın en büyük zenginliği budur benim için."

İki kişinin korneasını taşıyor

Zabun, gözlerinde iki kişinin korneasını taşıdığını ve nakil olduktan sonra bütün organlarını bağışlamak için form doldurduğunu söyledi.

Nakli gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Gönül Karataş Durusoy ise hastanede ocak ayı itibarıyla aktif olarak kornea nakilleri gerçekleştirmeye başladıklarını ve 5 ayda yaklaşık 30 kornea nakli yaptıklarını belirtti.

Kornea nedenli görme azlığı yaşayan hastalarda bu naklin, görmenin artırılması için bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Durusoy, şöyle konuştu:

"Organ ve doku nakilleri arasında en başarılı tedavi yöntemlerden birisidir. Bu kornea hastalıklarından bir tanesi de keratokonus, bölgemizde sık görülüyor. Ali Sami Bey bize ilk başvurduğunda görmesi yüzde 5 seviyelerindeydi. Kendisine tam kat kornea nakli gerçekleştirdik ve az önce yaptığımız muayenede görme seviyesinin yüzde 80'lere çıktığını gördük. Zaman içerisinde yüzde 100'e çıkacağını düşünüyoruz."

Durusoy, nakillerin yapılabilmesi için organ bağışının önemine değinerek, vatandaşlara bu konuda duyarlılık çağrısında bulundu.