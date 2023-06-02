Kornea nakliyle görme kaybı yaşayan kadın yeniden görmeye başladı

Kayseri'de sağ gözünde yüzde 95 oranında görme kaybı olan Dilan Karadağ, kornea nakliyle yeniden görmeye başladı. Karadağ, ameliyat sonrası öz güveninin arttığını ve çocuğuyla daha iyi ilgilenebildiğini söyledi.

KAYSERİ'de, sağ gözünde yüzde 95 oranında görme kaybı olan Dilan Karadağ (24), kornea nakliyle görmeye başladı. Karadağ (24), "Nakil olmadan önce kendimi aynada göremiyordum. Sürekli yere bakarak yürüyordum. Öz güven geldi ve karşıya bakarak yürüyebiliyorum. Çocuğumla daha iyi ilgilenebiliyorum" dedi.

Kentte yaşayan Dilan Karadağ, 15 yaşında görme bozukluğu şikayetiyle doktora gitti. Bir süre gözlük kullanan Karadağ'ın görme kaybı ilerledi. Tekrar doktora başvuran Karadağ'a, korneasında rahatsızlık olduğu ve başka doktora gitmesi gerektiği söylendi. Karadağ'ın gözüne özel hastanede cross- linking tedavisi uygulandı. Bir süre sonra sağ gözünde rahatsızlık meydana gelen Karadağ, Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde, Karadağ'ın sağ gözünde yüzde 95 oranında görme kaybı olduğu tespit edilerek kornea nakli yapılmasına karar verildi. Karadağ, kadavradan yapılan kornea nakliyle net görebilmeye başladı.

"Muayene olduğum doktor bana Kayseri Şehir Hastanesi'ni önerdi, bana 'Nakil sırası alsan çok iyi olur' dedi. Burada 5 ay nakil sırası bekledim. Haber gelince hemen hastaneye geldim. Öncesinde doktorum zaten bana ne yapılması gerektiğini söyledi. Sonrasında nakil gerçekleşti. Nakil olmadan önce kendimi aynada göremiyordum. Parmaklarımı seçemiyordum. Yazdığım yazıları ve bilgisayardaki yazıları okuyamıyordum. Telefonumdaki yazılar çok büyüktü. Şu an telefondaki yazıları küçülttüm. Aynada kendimi görebiliyorum. Sürekli yere bakarak yürüyordum. Kendime bir özgüven geldi ve karşıya bakarak yürüyebiliyorum. Çocuğumla daha iyi ilgilenebiliyorum. Keşke daha önce gelseydim. Şu an daha iyiyim."