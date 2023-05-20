Korkusu ameliyat olmasına 3 yıl engel oldu; 110 gramlık prostatından 1 saatte kurtuldu

Ameliyat korkusu nedeniyle 3 yıldır prostat büyümesine bağlı idrar yapamama şikayeti yaşayan 63 yaşındaki Levent Kılıç, 110 grama ulaşan kitleden lazer cerrahisiyle 1 saatte kurtuldu. İlaç tedavisine rağmen son dönemde şikayetleri artan ve bunun üzerine ameliyat olmaya karar veren Kılıç, "Ameliyat korkumdan dolayı bu hastalığı 3 yıl çektim eğer korkum olmasaydı, ameliyatı daha önce yaptırmayı tercih ederdim. Lazer ameliyatının göründüğü gibi zor bir ameliyat olmadığına emin olabilirsiniz" dedi.

Tuvalet sıklığının son zamanlarda 20 dakikada bire düşmesi ve tedavi için aldığı ilaçların getirmiş olduğu kayıplar üzerine cerrahi yöntemleri araştırmaya başlayan Kılıç, Hisar Hospital Intercontinental'da Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cenk Acar ile iletişime geçerek ameliyat oldu.

Ameliyata ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Cenk Acar, "THUFLEP ameliyatlarının en önemli avantajı, idrar yolunu kapatan prostat adenomunun tamamen çıkartılması sayesinde hastaların idrar yapma şikayetlerinin diğer yöntemlere kıyasla daha belirgin seviyede azalması ve hastaların neredeyse tamamında prostatın tekrardan büyümemesidir" diye konuştu.

"THUFLEP AMELİYATLARININ TEKRARLANMA OLASILIĞI ÇOK DÜŞÜK"

THUFLEP ameliyatlarının birçok avantajı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Acar, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Özellikle THUFLEP ameliyatının kanamanın kontrol altına alınması konusunda diğer bir lazer teknolojisi HOLEP'e göre birtakım avantajları olduğunu söyleyebiliriz. THUFLEP ameliyatından sonra hastaların, hastanede kalış süresinin kısa olması, kesinin olmaması, hastaların ameliyat sırasında ve sonrasında kanamalarının olmaması ve iyileşme sürelerinin kısa olması nedeniyle konforlu bir yöntem olduğu söylenebilir. Lazer prostat ameliyatlarının daha önce greenlight adı verilen lazer prostat ameliyatları ile karıştırılmaması lazım. Yıllar önce popülarize edilen bahsi geçen yöntem prostatın buharlaştırılması esasına dayanan bir cerrahiydi. Son yapılan çalışmalarda özellikle hastaların yüzde 60'ında tekrardan operasyon gerekliliği ortaya çıktığı için artık sadece belirli hasta gruplarında ve birkaç merkezde uygulanır hale geldi. Oysa THUFLEP ameliyatlarında operasyonun tekrarlama ihtimali oldukça düşük ve prostatın tekrardan büyüme oranı neredeyse yok denebilir."

"AKŞAMLARI 3-4 DEFA KALKIYORDUM"

3 yıldır bu rahatsızlığı yaşadığını belirten hasta Levent Kılıç ise "Akşamları idrar yapmak için 3-4 defa kalkmaya ve idrar yollarımın tıkanıklığını hissetmeye başladım; çok kötü bir durumda değildim fakat şikayetlerim ile ilgili doktora görünmeye karar verdim. Yapılan tetkikler ile prostatımın büyüdüğünü, idrar yollarımda sıkışıklık olduğunu söylediler. İlk başta ilaçla tedavi önerip, bir iki ilaç verdiler. 1,5-2 yıl boyunca o ilaçla idare ettim. Bir süre sonra ilaçların da bir fayda etmediğini gördüm, bu yüzden başka doktorlara gitmeye karar verdim. Bu zamana kadar hiç ameliyat olmamıştım ve benim için doktorun bendeki algısının kuvvetli olması çok önemliydi. Görüştüğüm doktorlardan bu algıyı alamadım. Cenk Bey'i büyük bir tesadüf sonucu internetten gördüm; genç ve dinamik olması beni biraz etkiledi. Buraya geldiğimde de kafamda ameliyat olma düşüncesi ile gelmedim. Cenk Bey, ilaçla tedavimin devam edemeyeceğini ve ameliyat olmam gerektiğini söyledi" şeklinde konuştu.

"2'NCİ GÜN RAHATLADIM, 3'ÜNCÜ GÜN HAYATIMA GERİ DÖNDÜM"

Kılıç sözlerine şöyle devam etti:

"Tekstilci olduğum için günlerimin çoğu seyahat ederek geçiyor. Bu yüzden yollarda 20 dakikada bir devamlı bir tuvalet ihtiyacım oluşuyordu. Bu beni zorlamaya başladı, aldığım ilaçların ters etkileri de oldu. İlaçların getirmiş olduğu bazı kayıplar yaşadım, o kayıplar yüzünden ilaç kullanmayı da çok sevmiyordum bu yüzden ameliyat olmaya karar verdim. Cerrahi operasyonun lazer ile yapılması bana daha makul geldi çünkü kesilerek yapılan ameliyatın süreci uzun, lazerle yapılanın ise kısaydı. Prostatı olanlara bu hastalığı 2-3 sene devam ettirmelerine hiç gerek olmadığını söyleyebilirim; bunun sonu ameliyat. Lazerle olunan ameliyatlarda toparlanmak çok kısa sürüyor, bazı sıkıntılar mevcut olsa da genel olarak rahat bir süreç geçiyor. Ameliyat olduktan sonra her ameliyatta olduğu gibi ilk gün bazı rahatsızlıklar meydana geldi. 2'nci gün rahatladım, 3'üncü günün sonunda hastaneden ayrıldım ve hayatıma geri döndüm. Ameliyat korkusundan dolayı bu hastalığı 3 yıl çektim eğer korkum olmasaydı, ameliyatı daha önce yaptırmayı tercih ederdim. O yüzden bu hastalıktan mustarip olanalar, hiç beklemesin, doktoru ameliyat olmasını tercih ediyorsa hemen olsun. Lazer ameliyatı kolay bir ameliyat, göründüğü gibi zor olmadığına emin olabilirsiniz."

"İKİNCİ GÜNDE TABURCU ETTİK"

Doç. Dr. Cenk Acar, Levent Kılıç'ın sağlık durumu ile ilgili ise şöyle konuştu:

"Levent Bey, yaklaşık 3 yıldır idrar yapmada zorlanma, ince cılız idrar yapma gibi şikayetleri olan bir hastaydı. Bunun için prostat ilaçları kullanıyordu ancak son zamanlarda şikayetlerinin arttığını düşündüğü için bir üroloğa başvurmuş ve gerekli tetkikleri yaptırmış. Prostat boyutunun 110 gram olduğunu öğrendikten sonra kendisine ameliyat önerilmiş. Kendisi de THUFLEP ameliyatı ve onunla ilgili bilgileri araştırırken tarafımıza başvurdu. Levent Bey'i ameliyat ettik ve 2'nci günde hastamızın sondasını çekip rahat idrar yaptığını görerek taburcu ettik. Hastamız, yaklaşık 1 hafta 10 günlük dinlenme süreci sonra normal hayatına döndü."

"AMELİYAT SONRASINDA SERTLEŞME PROBLEMİ OLMUYOR"

Doç. Dr. Cenk Acar ameliyat sonrası meydana gelen durumlarla ilgili de "Hastaların özellikle bu tip ameliyatların ardından idrar kaçıracak mıyım ya da sertleşme ile ilgili problemler yaşayacak mıyım gibi yan etkilerle ilgili birtakım endişeleri söz konusu. Bu tip durumlarda, idrar kaçırmanın çok kısa süreli ortaya çıktığını ve erken dönemde kaybolduğunu, sertleşmeyle ilgili bir problemin olmadığını söyleyebilirim. Aynı zamanda kanamanın az olması hastaların hızlı şekilde iyileşmesini sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.