Konya'da Yılan Isırdığı Çoban Hastaneye Kaldırıldı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde çobanlık yapan Hasan Tan Ö, dinlenirken ayağından yılan tarafından ısırıldı. Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çoban, tedavi altına alındı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yılanın ısırdığı çoban hastaneye kaldırıldı.
Boyalı Mahallesi'nde çobanlık yaban Hasan Tan Ö, dinlenmek için oturduğu sırada ayağından yılan ısırdı.
112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım isteyen Hasan Tan Ö, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hasan Tan Ö, burada yapılan müdahalenin ardından kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Sağlık