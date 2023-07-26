Konya'da yaralanan vatandaş helikopterle hastaneye sevk edildi
Sağlık Haberleri
Konya'nın Karapınar ilçesinde Oymalı köyü mevkiinde düşerek yaralanan bir vatandaş, Hava Kuvvetleri helikopteriyle hastaneye sevk edildi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Oymalı köyü mevkiinde düşerek yaralanan bir vatandaş,
Hava Kuvvetleri helikopteriyle hastaneye sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Personel Kurtarma timi tarafından Konya'nın Karapınar ilçesi Oymalı köyü mevkisinde düşerek yaralanan vatandaş kurtarılarak helikopter ile Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık