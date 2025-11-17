Haberler

Konya'da Prematüre Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Konya'da Prematüre Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında Konya'da bir hastanede düzenlenen etkinlikte, prematüre doğumların zorluklarına dikkat çekildi. Hastane yönetimi, her yıl bu tür etkinliklerle toplumsal bilincin artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Konya'da bir hastanede 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Hastanenin İşletme Müdürü Fatih Mustafa Temel, prematüre doğumların aileler için zorlu bir süreç olduğunu söyledi.

Benzer etkinliklerin, her yıl düzenlenerek prematüre doğumlar konusunda toplumsal bilincin artırılmasını hedeflediklerini anlatan Temel, "Yeni doğan yoğun bakım ünitemiz ve uzman ekibimizle, ailelerimizin yanında olmaya, bu özel günde farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Programda, prematüre bebeklerin büyüme süreçlerini gösteren slayt gösterisi izlendi.

Etkinlik kapsamında tedavisini tamamlayan bebeklere "mezuniyet belgesi" verildi.

Programa, Başhekim Op. Dr. Mustafa Ulusoy, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Çocuk Hastalıkları ve Neonatoloji Uzmanı Doktoru Prof. Dr. Rahmi Örs, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Sağlık
