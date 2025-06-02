Konya'da Okulda Fenalık Geçiren Çocuğa Müdahale Süreci Açıklandı

Konya'da Okulda Fenalık Geçiren Çocuğa Müdahale Süreci Açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, Konya'de bir çocuğun boğazının sıkılmasıyla fenalaşmasının ardından ambulansın olay yerine 10 dakikada ulaştığını ve hastaya 15 dakika müdahale edildiğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı, Konya'da okulda sınıf arkadaşı İ.Ç. (10) tarafından boğazının sıkılmasıyla fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Yusuf Taşkın'ın (10) entübe edildiği olayla ilgili, "Ambulans olay yerine 10 dakikada ulaşmış, olay yerinde hastaya 15 dakika müdahale edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs'ta Konya'nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda meydana gelen olayda ambulansın geç geldiği iddialarına yönelik açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ambulans olay yerine 10 dakikada ulaşmış, olay yerinde hastaya 15 dakika müdahale edilmiştir. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan hasta, 4 dakika sonra hastaneye (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi) ulaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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