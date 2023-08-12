Konya'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde Konya Kızılay Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki kan bağışı kampanyasına, din görevlileri, eğitim camiası, STK'lar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yetkililer, Karapınar halkının kan bağışı konusunda duyarlı olduğunu belirterek, hastaların kan ihtiyaçlarının devam ettiğini ve bağışların önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca yetkililer, kan bağışının sağlık için son derece faydalı olduğunu belirtti. İlçede 5 gün süren kampanyada 313 ünite kan bağışında bulunuldu. - KONYA