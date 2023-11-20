Konya'da Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı
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Konya'nın Kulu ilçesinde rahatsızlanan 74 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen 74 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Kulu'da evinde rahatsızlanan Battal Tümtürk (74), ambulansla Kulu Devlet Hastanesine getirildi. Tümtürk'ün burada yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Tümtürk için ambulans helikopter istendi.
Tümtürk, Kulu Şehir Stadına inen hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA / Sağlık