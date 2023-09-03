Konya'da evinin duvarında düşme sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde evinin duvarındaki fazlalık tahtaları kesmek isteyen bir kişi dengesini kaybederek yere düştü ve yaralandı. Olay yerine sağlık ekibi sevk edilerek yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde evinin duvarındaki fazlalık tahtaları kesmek isteği sırada dengesini kaybederek yere düşen kişi yaralandı.

Olay, Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. evinin duvarı üzerine tahtadan yaptığı malzeme fazlalıklarını testere ile kesmek için duvar üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden T.K., 2 metre yükseklikten yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan T.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. - KONYA