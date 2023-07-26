Konya'da Dağda Yaralanan Kişi Askeri Helikopterle Kurtarıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde gezmek için çıktığı dağda düşerek yaralanan bir kişi askeri helikopterle kurtarıldı. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sonucunda yaralı helikopterle hastaneye sevk edildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde gezmek için çıktığı dağda düşerek yaralanan bir kişi askeri helikopterle kurtarıldı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Karapınar ilçesi Oymalı Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağa gezintiye çıkan M.S. (44) düşerek ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kurtarma çalışmasına başladı. Arazinin dik ve kayalık olması sebebiyle Konya 3. Ana Jet Üssü'nden helikopter talep edildi. Yaralı gelen helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA