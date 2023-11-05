Konya'da Çatıdan Düşen Kişi Yaralandı
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Sağlık Haberleri
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıktığı çatıda elektrik akımına kapılarak 4 metre yükseklikten yere düşen bir kişi yaralandı. Olay, Doğanbey Mahallesinde meydana geldi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıktığı çatıda elektrik akımına kapılarak 4 metre yükseklikten yere düşen kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Doğanbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacayı kontrol etmek için çatıya çıkan 60 yaşındaki E.A., çatının üzerinden geçen elektrik hattına vücudu temas edince akıma kapıldı. Dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki çatıdan yere düşen E.A., yaralandı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs, tedavi altına alındı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık