Konya'da beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki bebeğin organları bağışlandı
Konya Şehir Hastanesinde tedavi gören 1 yaşındaki bebeğin beyin ölümü gerçekleşti ve organları ailesi tarafından bağışlandı. Bebeğin kalp, karaciğer ve 2 böbreği operasyonla alındı ve hastalara nakledilmek üzere Ankara ve Antalya'ya gönderildi.
Konya'da beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki bebeğin bağışlanan organları, Ankara'ya ve Antalya'ya gönderildi.
Konya Şehir Hastanesinde yaklaşık bir aydır tedavi gören bebeğin beyin ölümü gerçekleşince organları ailesi tarafından bağışlandı.
Bebeğin kalp, karaciğer ve 2 böbreği, operasyonla alındı.
Organlar, hastalara nakledilmek üzere Ankara ve Antalya'ya götürüldü.