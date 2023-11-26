Haberler ›› Sağlık ›› Konya'da Alzheimer hastası kayboldu, bir kilometre uzaklıkta bulundu

Konya'da Alzheimer hastası kayboldu, bir kilometre uzaklıkta bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası, evinden bir kilometre uzaklıkta bir tarlada bulundu. Ailesi ve mahalle halkının başlattığı arama çalışmaları sonucunda yaşlı adam kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.