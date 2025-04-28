Kombiden Sızan Gazdan Zehirlenen Adam Kurtarıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçak gaz kullanımı sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenen Talip M. hastaneye kaldırıldı. Yakınlarının 112 Acil'i araması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kombiden sızan gazdan zehirlenen Talip M. (41), kendisine ulaşamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi Sevinç Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, faturasını ödemediği için kesilen doğal gaz hattını açıp kaçak olarak kullanan Talip M., çay demlemek için yaktığı ocağı açık bırakıp, uyuyakaldı. Bu sırada, mutfaktaki kombide kaçak kullanıma bağlı olarak gaz sızıntısı meydana geldi. Talip M.'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmana giren ekiplerin, yoğun gaz kokusu alması üzerine, doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerine haber verildi. Ekiplerin yaptığı ölçümde karbonmonoksit gazı belirlenince, binanın doğal gaz akışı durduruldu. Kapıyı çilingire açtırıp daireye giren ekipler, Talip M.'yi yatağında hareketsiz yatarken buldu. Talip M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kanındaki ve ciğerlerindeki oksijen oranının kritik seviyeye düştüğü belirlenen Talip M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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