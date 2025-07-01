'Kolon kanseri hücrelerinin yayılımı baskılandı, sağlıklı hücrelerin gelişimi desteklendi'

BiİRUNİ Üniversitesi Araştırma Merkezi (BAMER) ile Kiperin, 'Kiperin Collagen' isimli gıda takviyesinin kolon kanseri hücrelerinin yayılımı ve sağlıklı hücrelerin gelişiminine katkısına yönelik bir araştırma yapıldı. Araştırmayı ve sonuçlarını anlatan üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı'ndan Dr. Lütfiye Karcıoğlu Batur, "Kolon kanseri dünya genelinde oldukça yaygın olarak görülen kanser türüdür ve tedavisi oldukça zordur. Yapmış olduğumuz çalışmada Kiperin çift hidrolize kolojenin kanser hücrelerinde yayılmayı baskıladığını, sağlıklı hücrelerde ise kendi çoğalmalarının desteklediğini gözlemledik. Çalışma Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'dan da tebrik aldı" dedi.

Kolon kanserine karşı yürütülen bilimsel bir çalışmada, bağırsak hücrelerinin davranışlarına yönelik sonuçlar elde edildi. Biruni Üniversitesi Araştırma Merkezi'nde yürütülen araştırma, sağlıklı hücrelerin çoğalmasının desteklendiğini, kanser hücrelerinin ise yayılma kapasitesinin azaldığını ortaya koydu. Çalışma, İsviçre merkezli 'Current Issues in Molecular Biology' dergisinde yayımlanırken, Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar da araştırma ekibini tebrik etti.

'AZİZ SANCAR HOCAMIZIN DA TEBRİK EDİYOR OLMASI OLDUKÇA MOTİVE EDİCİ OLDU'

Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın tebrik mesajının ekibi motive ettiğini vurgulayan Dr. Lütfiye Karcıoğlu Batur, "Kolon kanseri dünya genelinde oldukça yaygın olarak görülen kanser türüdür ve tedavisi oldukça zordur. Yapmış olduğumuz çalışmada çift hidrolize kolojenin kanser hücrelerinde yayılmayı baskıladığını, sağlıklı hücrelerde ise kendi çoğalmalarının desteklediğini gözlemledik. Yaptığımız çalışma in vitro koşullarını kapsamakla birlikte in vivo deneylerle de sürecimize devam etmekteyiz. 10'dan fazla çalışmamız devam etmektedir. Bu çalışmalar esnasında Nobel ödüllü Aziz Sancar hocamızın bizi tebrik etmesi bilime olan inancımızı arttırarak tüm ekibi teşvik etti. Yapmış olduğumuz tüm çalışma Biruni Üniversitesi Araştırma Merkezi'nde yürütülmüştür. Hayvan deneylerimize de şu anda devam etmekteyiz. Etik kurul izinlerinin tamamlanmasının ardından insanlar üzerinde de klinik çalışmalara ilerleyen safhalarda geçeceğiz. Dünya genelinde çalışmalarımız bizi oldukça gururlandırdı. Aziz Sancar hocamızın da tebrik ediyor olması oldukça motive edici oldu" ifadelerini kullandı.

'BAĞIRSAKLAR İKİNCİ BEYİN OLARAK NİTELENDİRİLİYOR'

Araştırma yapan ekipte yer alan Dr. Öğr. Üyesi Cüneyd Yavaş ise "Bağırsak sağlığı üzerine bir çalışma yapmak istedik. Bağırsaklar ikinci beyin olarak nitelendiriliyor literatürde. Eğer insanların Bağırsakları sağlıklıysa yediği yiyeceklerde çok iyi bir şekilde emilerek vücuda daha faydalı bir şekilde intikal etmiş oluyor. Yediğimiz yiyecekleri ya da aldığımız ek gıdaların bağırsak sağlığını nasıl etkisi olduğunu araştırmak üzere böyle çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar yaklaşık olarak bir buçuk, iki seneden beri devam etmektedir. Bir buçuk, iki sene gibi büyük bir zaman diliminde yaptığımız çalışmaların şu anda sonuçlarını almaya başladık. Bizim sonuçlarımızdan sonra yapılacak yeni çalışmalara ilk adımları atmış oluyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalar preklinik çalışmalar. Bu çalışmalarda in vitro ve in vivo çalışmaları yapıyoruz. Daha sonrasında gerekli etik kurullar alındıktan sonra insanlar üzerinde ya da klinik olarak çalışmalarımızı yapacağız. İleride yapılacak yeni çalışmalara böyle bir ışık açmayı planlamaktayız. Çalışmamızda bağırsak sağlığını koruyabilecek gıda takviyesinin alınması sonucunda bağırsak florasındaki hücrelerimizde ne gibi değişiklikler oluyor bunları araştırmak istedik. Bağırsaklarda kanser hücreleri ve sağlıklı hücreler bulunduğu zaman kanser hücrelerini nasıl bir etki yaptığını sağlık hücreleri nasıl bir etki yaptığını aynı anda görmeyi düşündük."

'AMACIMIZ KANSER HÜCRELERİNİN BASKILANMASI, SAĞLIK HÜCRELERİNDE DESTEKLENMESİ'

Dr. Yavaş sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Bazı insanlarda iki tür hücre tipi de bulunabiliyor. Bizim amacımız kanser hücrelerinin baskılanması, sağlık hücrelerinde desteklenmesi amacıyla çalışmamızda da bununla ilgili sonuçlar aldık. Bu sonuçlarımız da bu çalışmamızda nobel ödüllü Aziz Sancar tarafından da tebrik edildi. Bu araştırmanın sonucunda alınan takviye gıdalar sağlıklı hücreleri çok iyi bir şekilde desteklediği, kanser hücrelerinde ise yayılmasının azalmasına sebep olan moleküler aktivitelerin başlattığının sonucunu aldık. Sektörde takviye edici gıdaların böyle bilimsel ve teknolojik çalışmaları yok. Bağımsız bir araştırmacı olarak bu ek gıdaların klinik olarak çalışmalarında sonuçlarını almak gayet umut verici. Daha bilimsel yollarla insanlara anlatabilecek şekilde hale gelmesini sağlamış oluyor. Güzel bir çalışma ve daha yeni çalışmalarımız da olacak. Ondan fazla çalışmalarımız da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz."