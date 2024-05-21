Kollarını Kaybeden Sinem, İzmir'de Perukla Hayalini Gerçekleştirdi

Konya'da 3 aylıkken evde çıkan yangın sonrası kollarını kaybeden, başta yüzü olmak üzere vücudunun büyük bölümü yanan 9 yaşındaki Sinem Tezcan, İzmir'de kuaför Yasin Kirazlı'nın hazırladığı perukla hayalini kurduğu saçına kavuştu.

Ereğli'de dünyaya gelen Sinem Tezcan'ın, 2015 yılında annesinin ablasını okula götürdüğü sırada sobadan kaynaklı koltuğun alev alması sonucu vücudunun büyük bölümü yandı.

Minik Sinem önce Konya'da, daha sonra Ankara'daki çeşitli hastanelerde uzunca süre iyileşmeyi bekledi. Yanıklar nedeniyle saçlarını, kulaklarını, burnunu ve kollarını kaybeden Tezcan, tedavi sürecinin ardından evine döndü.

İlkokul 3. sınıfa giden küçük kız, geçen yıl eylül ayından itibaren öğretmen Ferhunde Harman'dan Ereğli'deki evlerinde eğitim almaya başladı.

Kolları olmadığı için ayaklarıyla yazan ve resim yapabilen Sinem'in bu azmini gören öğretmeni, öğrencisinin yanan saçlarının yerine peruk takma isteğini, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu Meleklerin Abisi Derneği Başkanı ve kuaför Yasin Kirazlı'ya iletti.

Görüşmelerin ardından Ankara'dan Ereğli'ye giden Kirazlı, ölçülerini aldıktan sonra peruk hazırladı. Küçük kızın ayaklarıyla resim yapmasından etkilenen Kirazlı, Sinem'in kollarına protez takılması için onu İzmir'e getirdi.

Öğretmeni ve ablasıyla kente gelen Sinem'in peruğu da Kirazlı tarafından ilk kez İzmir'de takıldı. Dakikalarca yeni saçlarıyla aynaya bakan Sinem, mutluluğunu öğretmeni Harman ve ablasıyla paylaştı.

"Saçlarımı örmek ve toplamak gibi bir hayalim vardı"

Sinem Tezcan, AA muhabirine, Kirazlı'nın evlerine gelip peruk için ölçü aldığında çok heyecanlandığını söyledi.

Daha sonra protez saç için İzmir'e geldiklerini anlatan Tezcan, "Çok güzel bir histi. Mutlu oldum, heyecanlandım, saçlarımı beğendim. Saçlarımı örmek ve toplamak gibi bir hayalim vardı. Onu gerçekleştirmiş oldum. Yasin abiye çok teşekkür ederim." dedi.

Öğretmeni sayesinde ayaklarını kullanarak resim yapmaya başladığını dile getiren Tezcan, kişisel sergisini de geçen hafta açtığını ifade etti.

Tezcan, protezleri takıldıktan sonra elleriyle resim yapmak istediğini belirterek, "En büyük hayalim ressam olmak. Öğretmenimi çok seviyorum, onun sayesinde resim yapmayı çok sevdim. Kollarım takılınca ellerimle de resim yapacağım." diye konuştu.

Yasin Kirazlı da Ankara'da başlattığı proje kapsamında 9 yılda Türkiye genelinde çeşitli hastalıklar nedeniyle saçı dökülen ya da kesilen 3 binden fazla kız çocuğuna ücretsiz peruk tasarladığını aktardı.

Sinem için protez kol konusunda da girişimde bulunduklarını vurgulayan Kirazlı, "Sadece bu saçla kalmayalım diyerek düştük yollara. Allah izin verirse kol protezini de yaptıracağız. Protezinden sonra kulaklarını, burnunu ve en önemli noktası kafasında deri gibi bir yer var ve direkt beyne temas edilen yer. Onun da tedavisi konusunda destek vereceğim." ifadesini kullandı.

Kirazlı, protez ameliyatının da hayırseverlerin desteğiyle yaptırılacağını söyledi.

Ferhunde Harman ise Sinem'in çok başarılı bir öğrenci olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bir öğretmen olarak benim tek istediğim onun gözlerinin parlamasıydı. Çünkü ikimizin ilişkisi de çok içselleşti. Birbirimize şifa olduk diyebilirim. Benim de çok zor günlerim oldu. Öncelikle o bana başta çok iyi geldi."

Protez ve ortez merkezi sahibi Mustafa Ünlü de Sinem'e, kollarına yapılacak cerrahi müdahalenin ardından protezinin takılacağını, küçük kızın bu sayede hayatına kaldığı yerden devam edeceğini anlattı.