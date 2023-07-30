Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve uzuvlarını kaybeden depremzedeler, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde üretilen protezlerle yeniden hayata bağlanıyor. Fakülte bünyesindeki ortez-protez atölyesinde yerli imkanlarla teknolojik kol ve bacak protezleri üretiliyor. Protezleri takılan hastaların rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Kol ve bacağını kaybeden depremzedeler, Hacettepe'de hayata tutunuyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yaralanan ve bazı uzuvlarını kaybeden depremzedeler, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde üretilen teknolojik kol veya bacak protezi ile yeniden hayata bağlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde kol ve bacaklarını kaybeden depremzedelerin bir kısmı, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde tedavi görüyor. Fakültede şimdiye kadar 100'e yakın depremzedeye müdahale edildi. Protez ihtiyacı duyan 40 hasta için de fakülte bünyesindeki ortez-protez atölyesinde yerli imkanlarla teknolojik kol ve bacak protezleri üretilmeye başlandı. Protezleri takılan 4 hastanın rehabilitasyon süreci devam ederken, diğer 36 hastanın protez yapım ve takım sürecinin de yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

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Haber-Kamera: Kaan ULU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,