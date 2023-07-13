Koklear implant kullanıcıları denize ve havuza girebilir mi?

Cochlear Türkiye Pazarlama Müdürü Banu Gökçe Türker, koklear implant kullanıcılarının işitme cihazlarıyla denize veya havuza girebileceklerini belirterek, bu cihazların suya girmeyi ve su aktiviteleri sırasında duymayı mümkün kıldığını bildirdi. Türker, suya dayanıklı koklear implantlar ve ses işlemcilerinin günlük nemin üstesinden gelecek şekilde tasarlandığını aktardı. Ancak yüzme veya dalma gibi aktivitelerde ekstra korumaya ihtiyaç duyulabildiğini belirtti.

Cochlear Türkiye Pazarlama Müdürü Banu Gökçe Türker, koklear implant kullanıcılarının işitme cihazlarıyla denize veya havuza girebileceklerini belirterek, bu cihazların "suya girmeyi" ve "su aktiviteleri sırasında duymayı" mümkün kıldığını bildirdi.

Türker, yaptığı yazılı açıklamada, tatil sezonunun açıldığı bugünlerde koklear implant kullanıcılarının en çok, ses işlemcileriyle deniz veya havuza girip giremeyeceğini merak ettiğini belirtti.

Türker, "Denize ve havuza girmek isteyen koklear implant kullanıcılarının aklını kurcalayan soru işaretlerinin başında ise cihazların özellikle de ses işlemcilerinin suya dayanıklı olup olmadığı, su altında duymaya devam edip edemeyeceği geliyor. Bu noktada kullanıcılar rahat olmalı. Küçük önlemler ve bazı ipuçlarıyla ses işlemcileriyle denize ve havuza girmek mümkün. Koklear implant, suya girmeyi ve su aktiviteleri sırasında duymayı mümkün kılıyor." ifadelerini kullandı.

Suya dayanıklı koklear implantlar ve ses işlemcilerinin günlük nemin üstesinden gelecek şekilde tasarlandığını aktaran Türker, ancak yüzme veya dalma gibi aktivitelerde ekstra korumaya ihtiyaç duyulabildiğini belirtti.

Türker, suya karşı koruyucu kılıfların kullanılmasının, su aktiviteleri sırasında koklear implant ses işlemcisi için ek bir koruma katmanı sağlayacağını, bu aksesuarların, su ve nemi cihazdan uzak tutarak hasar riskini azaltacak şekilde tasarlandığını vurguladı.

Denize ve havuza girerken dikkat edilmesi gereken noktalar

Banu Gökçe Türker, kullanıcıların deniz ve havuza girerken dikkat etmesi gereken noktalara değinerek, şu uyarılarda bulundu:

"Koklear implantın su geçirmez olup olmadığı üzerine birçok endişe var. Deniz ve havuza girmek için kullanıcıların önünde hiçbir engel yok ancak cihazı korumak için bazı önlemler alınmalıdır. Koklear implantlar genellikle suya dayanıklı olacak şekilde tasarlanırken, tamamen su geçirmez değildir. Suya maruz kalmak, implantın iç bileşenlerine potansiyel olarak zarar vererek işlevini etkileyebilir. Dolayısıyla kullanıcı, tercih ettiği markanın danışmanına ya da odyologuna uygun olacak su koruma aparatını sorarak bilgi edinebilir. Böylece implantı suya maruz bırakmadan kullanıcılar rahatlıkla tatile de çıkabilir, gerekli önlemleri alıp deniz ve havuz keyfine de devam edebilir."

Türker, koruyucu kılıflar ve aksesuarlarla hem denize girilebileceğini hem de suyun altında duymaya devam edilebileceğini vurguladı.

Denizde veya havuzda cihaz için su geçirmez bir kaplama veya kılıf kullanmanın önemine işaret eden Türker, "Koklear implantlar için ekstra bir koruma katmanı sağlayan su geçirmez aksesuarlar mevcuttur. Su geçirmez kılıflar veya diğer harici aksesuarlar, implantın su ve nemden korunmasına yardımcı olabilir. Bu aksesuarlar, tipik olarak cihazın dış kısmının çevresine güvenli bir şekilde oturur ve cihazı su sıçramalarına veya suya batmaya karşı korur." ifadelerini kullandı.

"Korumasız şekilde suya maruz kaldıysa cihazı kurulamak gerekir"

Cochlear Türkiye Pazarlama Müdürü Türker, su aktivitelerini gerçekleştirirken en iyi şekilde duyabilmeye devam edebilmek için ayrı bir programlama yapılabileceğini, bu sayede kullanıcıların deniz ve havuzun içindeyken de duymaya ve hayatın içinde kalmaya devam edebileceğini bildirdi.

Ses işlemcilerinin korumasız şekilde suya maruz kalması halinde cihazı iyice kurutmak gerektiğini vurgulayan Türker, "Bu noktada cihazın dış kısımlarındaki nemi almak için kuru bir bez veya havlu kullanılabilir. Ses işlemcisini çalıştırmadan önce tüm bileşenlerin tamamen kuru olduğundan emin olunması gerekir." uyarısında bulundu.