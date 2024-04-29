Kocaeli Şehir Hastanesinde 2 Milyon Hastaya Sağlık Hizmeti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli Şehir Hastanesinde geçen yıl 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu açıkladı. Hastanede 56 bin ameliyat gerçekleştirildi ve 64 bin 300 hastaya yatış yapılarak tedavi hizmeti verildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıl hizmete açılan Kocaeli Şehir Hastanesinde 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaeli Şehir Hastanesinin hizmete açılmasının üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlattı.
Hastanede geçen nisanda hasta kabulüne başlandığını belirten Koca, şunları kaydetti:
"Kocaeli Şehir Hastanesi birinci yılını tamamladı. Geçen yıl nisan ayında hasta kabulüne başlayan hastanemiz, 1 yılda 750 bini randevulu, 800 bini ayakta muayene, 450 bini acil olmak üzere 2 milyon hastamıza sağlık hizmeti sundu. Hastanemizde 56 bin ameliyat gerçekleştirildi, 14 bin 650'si yoğun bakımlarda olmak üzere 64 bin 300 hastaya yatış yapılarak tedavi hizmeti sunuldu. 4 bin 46 hastaya anjiyografi, 331 hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı. Sağlık için nice yıllara."