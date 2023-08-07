Kocaeli Derince TMO Silosunda Patlama: Yaralıların Tedavisi Sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'nin Derince ilçesindeki TMO silosunda meydana gelen patlamanın ardından yaralıların tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda meydana gelen patlamada 12 kişi etkilendi ve tedavileri Kocaeli Şehir Hastanesi, Derince Devlet, Seka Devlet ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'nin Derince ilçesindeki TMO silosunda meydana gelen patlamanın ardından yaralıların tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosunda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda meydana gelen patlamadan 12 kişi etkilenmiş olup, 3'ü yoğun bakımda entübe durumdadır. Yaralıların tedavileri Kocaeli Şehir Hastanesi, Derince Devlet, Seka Devlet ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor. Yaralılara, Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi çalışanlarına ve şehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA