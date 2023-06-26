Kocaeli'deki Metruk Evdeki Göçükte 2 Kişi Hayatını Kaybetti

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Kocaeli'de 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan metruk evdeki göçükle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında, "Kocaeli Derince'de bir evin yıkımı sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi göçük altında kalmış, olay yerine 1 UMKE Timi ve 2 ambulans görevlendirilmiştir. Göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan iki kişi kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Dinçer AKBİR/KOCAELİ,