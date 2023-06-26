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Kocaeli'deki Metruk Evdeki Göçükte 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'deki Metruk Evdeki Göçükte 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'de meydana gelen metruk evdeki göçük sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Kocaeli'de 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan metruk evdeki göçükle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında, "Kocaeli Derince'de bir evin yıkımı sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi göçük altında kalmış, olay yerine 1 UMKE Timi ve 2 ambulans görevlendirilmiştir. Göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan iki kişi kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Dinçer AKBİR/KOCAELİ,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Sağlık

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