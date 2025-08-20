Kocaeli'de Seyyar Hastane Eğitimi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 ilden 61 kursiyer, seyyar hastane kurulumu ve işletilmesi eğitimi alıyor.

Uluslararası Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen eğitim, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ve İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Eğitime İstanbul, Ankara, Tekirdağ ve Kocaeli'den 61 kişi katılıyor. Şanlıurfa ve Adana'dan 6 kişilik eğitmen grubu çalışmalara öncülük ediyor.

Gönüllü sağlık personeli ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) verilecek teknik bilginin ardından hastanenin kurulumu yapılacak.

Daha sonra kursiyerler seyyar hastanenin sökümünü gerçekleştirerek eğitimlerini tamamlayacak.

Kursiyerleri ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, gazetecilere, eğitimlerde ekipman olarak Sağlık Bakanlığı'na ait Kocaeli'de depolanmış seyyar hastanenin kullanıldığını belirterek, bu tür hastanelerin afet zamanlarında hızlıca kurularak hizmet vereceğini kaydetti.

Hastanenin tam teşekküllü olarak yaz ve kış aylarında kullanıma uygun olduğunu aktaran Aktaş, böyle eğitimlerin afetlere hazırlıklı olabilmek için önem arz ettiğini söyledi.

Aktaş, Kocaeli'de her türlü afete yönelik çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayarak, "Çalışmalarla personelin bu konudaki deneyimleri artırılmış oluyor. Burada hem kurma deneyimi edinecekler. Sökme ve depolama deneyimini edinmiş olacaklar. Verimli bir çalışma oldu." diye konuştu.

Deprem, taşkın ve yaz aylarında artan yangınlarda hızlı reaksiyon alınmasının önemli olduğunu ifade eden Aktaş, "Seyyar hastaneler, gerekli olduğunda anında bölge illerinde kurulabilecek, vatandaşımıza hizmet verebilecek şekilde hazır. Her zaman dediğimiz gibi, Allah afetinden korusun ama bizim de afetlere ülke olarak, il olarak, kurumlar olarak hazırlıklı olmamız lazım. Bu hazırlıkların yapılması için de Kocaeli'de tüm kurumlar, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında elinden gelen çabayı sarf etmektedir." ifadesini kullandı.

Programa Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, UMKE Saha Koordinatörü Ziya Güçlütürk, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Demirkıran ve ilgililer katıldı.

Eğitimler, 22 Ağustos'ta sona erecek.