Kocaeli'de Sağlıkta Şiddet Protestosu

SEFA GARDİYANOĞLU

Kocaeli'de hekimler ve sağlık çalışanları, üç hekimin darp edildiği Fatih Aile Sağlığı Merkezi önünde sağlıkta şiddeti protesto etti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük, "Hekimler hayat kurtarandan şiddet mağduruna dönüştü. Sorunların muhatapları burada değil. Görmezden gelmeye devam ediyorlar. Bizim artık bu şiddete tahammülümüz yok. 5 gün iş bıraktık gerekli tedbirler alınmazsa daha uzun süreli iş bırakırız. Sözde kalan önlemler yeterli değil. Sağlık Bakanlığı, bu konuda açık ve net tutumunu belirlemeli ve ödün vermeden uygulamalıdır. Can güvenliğimizin olmadığı alanlarda işimizi yapmama hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. En acil şekilde gerekli cezai kanun düzenlemelerinin yapılmasını ve tedbirlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde, cuma günü hasta ve hasta yakınlarının üç hekimi darp etmesi; bugün olayın yaşandığı sağlık merkezi önünde protesto edildi. Sağlık çalışanlarının bir günlük iş bırakma eylemini sürdürdükleri sırada yaptıkları açıklamaya CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Aile Hekimleri Federasyonu Genel Başkanı Kemal Noyan, Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ayşe Engin Arısoy, sendika temsilcileri, farklı şehirlerin aile hekim dernekleri temsilcileri, hekimler, sağlık emekçileri katıldı. Sağlık çalışanlarının eylemine, vatandaşlar da destek verdi.

"ARTIK ŞİDDETE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Sağlık Bakanlığı'na seslenen Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük, konuşmasında şunları söyledi:

"Hastanelerde silahlı çatışmalar yaşanıyor. Bazıları doğrudan sağlık çalışanlarını hedef alıyor bazen de sağlık çalışanları çatışmanın ortasında kalıyor. Sağlık Bakanlığı'nın kurumlarında Dr. Ersin Arslan'dan Dr. Ekrem Karakaya'ya kadar hiçbir değişiklik olmadı. Şiddet devam ediyor. Son haftalarda yine pek çok şiddet olayı yaşandı. En son bu Aile Sağlığı Merkezinde 3 hekim arkadaşımız vahşice darp edildi. Hayati tehlike oluşturacak kadar darp edildi. İşte sağlıkta dönüşüm bu. Sağlık Bakanı 'geçmiş olsun' deyip kınamakla yetiniyor. Hekimler hayat kurtarandan şiddet mağduruna dönüştü. Sorunların muhatapları burada değil. Görmezden gelmeye devam ediyorlar. Bizim artık bu şiddete tahammülümüz yok. 5 gün iş bıraktık gerekli tedbirler alınmazsa daha uzun süreli iş bırakırız. Sözde kalan önlemler yeterli değil. Sağlık Bakanlığı, bu konuda açık ve net tutumunu belirlemeli ve ödün vermeden uygulamalıdır. Can güvenliğimizin olmadığı alanlarda işimizi yapmama hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu mücadelede her zaman arkadaşlarımızın yanında olacağız. En acil şekilde gerekli cezai kanun düzenlemelerinin yapılmasını ve tedbirlerin alınmasını istiyoruz."

"SİZİ OY POTANSİYELİ OLARAK GÖRÜYORLAR"

Genel grev çözümünü yineleyen CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko ise şunları söyledi:

"Meclis'ten birisi olarak geliyorum ama sizin sesinizim. Meclis'te her gün sağlıkta şiddet konuşuluyor ama 'aman ya bugün de mi sağlıkta şiddet' deniliyor. Artık kimse sizi önemsemiyor. Sizi oy potansiyeli olarak görüyorlar. Günlerdir bu konuyu konuşuyoruz. Her yerde tepki gösterildi. Her zaman alanlarda olmalıyız. Artık güvenlik önlemleriyle bunun çözülemeyeceği belli oldu. Hiçbir parti buna siyasal olarak bakmamalı. Bunun içine siyaset girince çözülmesi mümkün değil. Size önerim sizi destekleyelim gelin genel greve gidelim. Genel greve gidilmezse çözemezsiniz. Biz her şiddete buraya toplanacağız ama hiç kimse bunun önlemini almayacak. Her yerin aynı anda hizmet vermemesini sağlayabilirsek eğer sözümüz söz eder. O yüzden benim size tavsiyem genel grevdir."