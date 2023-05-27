Kocaeli'de balkondan düşen çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balkondan düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı. Beylikbağı Mahallesi 315. Sokak'taki binanın 1. kattaki evin balkonunda bulunan M.A. henüz belirlenemeyen nedenle yere düştü. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.