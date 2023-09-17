Kocaeli'de Anne ve Kızı Aynı Hastanede Vefat Etti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde anne ile kızı, tedavi gördükleri hastanede 2 saat arayla vefat etti. İki cenaze yan yana toprağa verildi.

Anne ile kızı 2 saat arayla hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ikamet eden anne ile kızı tedavi gördükleri hastanede iki saat arayla vefat etti. İki cenaze yan yana toprağa verildi.

Esentepe mahallesinde ikamet eden Pantus Öktem rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. Aynı hastanede tedavi gören kızı Nadiye Özkan'da annesinin vefat haberinin ardından fenalaşarak hayatını kaybetti. Anne ve kızın cenazesi, ikindi namazına müteakip Körfez Esentepe mahallesi Sultan Murat camisinde kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri mezarlığında yan yana defin edildi.