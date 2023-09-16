Kocaeli'de Akciğer Kanseri Nedeniyle Yaşamını Yitiren Hava Kuvvetleri Emeklisi Topkara Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kocaeli'de yaşayan Hava Kuvvetleri emeklisi Kıdemli Başçavuş Remzi Topkara, 88 yaşında akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. Topkara'nın cenazesi Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda defnedildi.
Kocaeli'de yaşayan Hava Kuvvetleri emeklisi Kıdemli Başçavuş Remzi Topkara, 88 yaşında akciğer kanseri sebebiyle yaşamını yitirdi.
Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi'nde ikamet eden Hava Kuvvetleri'nden emekli Kıdemli Başçavuş Remzi Topkara, 88 yaşında akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. 4 çocuk babası Başçavuş Topkara'nın naaşı Tevfik Hoca Vakfı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık