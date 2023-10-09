Kocaeli'de Aile Hekimlerine Yönelik Şiddet Protesto Edildi

Kocaeli'nde 3 aile hekiminin hasta yakınları tarafından darp edilmesi Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) üyelerince Fatih Aile Sağlığı Merkezi önünde protesto edildi. Sendika Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Daha ne kadar öldürüleceğiz, ne kadar şiddete uğrayacağız? Bizler şiddete uğrarken, öldürülürken ve yoksullaştırılırken yalnız bırakılıyoruz. Şartlar düzelene kadar asla ve asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, ya hep beraber ya hiç birimiz" dedi.

AHESEN üyesi aile hekimleri ve sağlık çalışanları, 6 Ekim'de 3 hekimin hasta yakınlarının saldırısına uğradığı Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Fatih Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Alkışlarla sağlık çalışanlarına yönelik şiddet protesto edilirken, AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Daha ne kadar öldürüleceğiz, ne kadar şiddete uğrayacağız?" diyerek, şunları dile getirdi:

"BİZLER ŞİDDETE UĞRARKEN, ÖLDÜRÜLÜRKEN VE YOKSULLAŞTIRILIRKEN YALNIZ BIRAKILIYORUZ"

"Bugün burada acımasızca saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza destek olmaya geldik. Türkiye'nin herhangi bir yerinde meslektaşlarımızın ayağına taş değse bizim içimiz acıyor. Yetkililer bu anlamda bizlerle empati kurabiliyor mu? Düzenlenmeyen, düzenlenemeyen mevzuatlar yüzünden meslektaşlarımız şiddete uğrarken bizler korunamayacaksak ne zaman korunabileceğiz? Bakanlığın asli görevi çalışanlarının kamu hizmeti yaparken can güvenliğini korumak değil midir? Bizler şiddete uğrarken, öldürülürken ve yoksullaştırılırken yalnız bırakılıyoruz.

"KAMUDA ÜCRETSİZ, NİTELİKLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK HİZMETİ ALIMI ARTIK ÇOK ÇOK ZOR OLACAK"

Hekimlerimiz, hemşire ve ebelerimiz ülkelerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Severek yaşadıkları, görev yaptıkları ülkelerini bırakıp gitmek zorunda kalıyorlar. Kalanlar ise yaşadıkları sıkıntılar sebebi ile görevlerini kamudan ayrılarak bitirmek zorunda kalıyorlar. Bu şartlar bu şekilde devam ettiği takdirde maalesef bundan en çok halkımız etkilenecek. Kamuda ücretsiz, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti alımı artık çok çok zor olacak ve bunun sorumlusu bizler değiliz. Şartlar düzelene kadar asla ve asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, ya hep beraber ya hiç birimiz."