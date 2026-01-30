Kocaeli'de 2025'te yapılan muayene sayısı 34,5 milyona ulaştı

Kocaeli'deki kamu, özel sektör ve üniversiteye bağlı sağlık kuruluşlarında geçen yıl 34,5 milyon muayene hizmeti verildi.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2025 yılına ilişkin sağlık verileri ve hayata geçirilerek yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Geçen yıl Kocaeli'deki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde 34,5 milyon muayene gerçekleştirildiğini belirten Pehlevan, bir önceki yıl 29 milyon olan muayene sayısına göre ciddi bir artışın söz konusu olduğunu söyledi.

Pehlevan, sağlık altyapısını geliştirme ve personel sayısını artırma konusunda çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, şu anda 175 aile sağlığı merkezi sayısını yakın zamanda daha üst seviyelere çıkaracaklarını kaydetti.

Aile hekimliği birimi başına düşen nüfusun 2 bin 930'lara indiğini, hedeflerinin bu sayıyı 2 bin seviyesine düşürmek olduğunu belirten Pehlevan, "Şu ana kadar 15 aile sağlığı merkezi binasını satın alma yoluyla almış durumdayız. Bunlar yakın dönemde yaklaşık 110 aile hekim birimi olarak hizmet vermeye başlayacak." diye konuştu.

Pehlevan, şu an 9 sağlıklı hayat merkezinin hizmet verdiğini, bu sayıyı haziran ayına kadar 15'e çıkaracaklarını anlatarak, ilerleyen süreçte her 50 bin kişiye bir merkez olacak şekilde planlamaların devam ettiğini bildirdi.

Kocaeli'de halihazırda 5 ağız ve diş sağlığı merkezi olduğunu, bu sayıyı artıracaklarına işaret eden Pehlevan, yatırım programına giren ve inşaatı devam eden 3 ağız ve diş sağlığı hastanesinin tamamlanmasının ardından bu alandaki kapasitenin yüzde 125 artacağını anlattı.

Pehlevan, kamu hastanesi olmayan 3 ilçede çalışmaların devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çayırova'da hastane inşaatı devam ediyor. 200 yataklı son derece modern hastanemiz olacak. Şu anda inşaat sürecinde ve planlamalar doğrultusunda 2027'nin ilk yarısının sonunda inşallah sağlık hizmetine başlamış olacak. Diğer yandan 150 yataklı Kartepe Devlet Hastanesi'yle ilgili arsa çalışmaları bitti. Metro durağı çalışmaları planlamaları bitti ve zemin etüdü ve proje çalışmaları devam ediyor. Başiskele'de de 100 yataklı devlet hastanesi projesi Bakanlığımız tarafından yatırıma alınmış durumda. Proje ve yapım sürecine başlanacak. Dolayısıyla Kocaeli'de hastanesi olmayan ilçe kalmayacak."

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Kocaeli'de kamu hastanelerinde geçen yıl 164 bin 228 hasta yatarak tedavi edilirken, kamu, üniversite ve özel hastanelerde tüm branşlarda 341 bin 993 ameliyat gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde kentteki hastanelerde 21 bin 750 doğum gerçekleşirken, evde sağlık hizmetleri aracılığıyla 172 bin 756 hasta ziyareti yapıldı.